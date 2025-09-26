Талалаев об обращении к Неценко в ходе матча с «Локо»: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать. Против «Крыльев» он сказал, что игра была равна»

Андрей Талалаев высказался про комментатора Александра Неценко.

В ходе матча между «Балтикой» и «Локомотивом » главный тренер калининградцев обратился к комментатору Александру Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!» .

– Любому хорошему актеру, артисту, певцу, группе должен быть хороший разогрев, хороший ангажемент. Я знал, что качество игры «Балтики» не заставит нас краснеть в РПЛ . И понимал, что такого внимания не будет, просто хорошо играя.

Поэтому определенный фон нужно было создать. Просто говоря, что мы играем, что у нас структура, но знаю, что это не работает, участвуя в футбольных шоу десятки лет.

У каждого большого отряда, за большими армиями шел бродячий цирк, за царями, которые меняют историю, постоянно был какой-то шут.

Поэтому нужно было найти громкий голос, который может взорвать. Мы его нашли.

– Это ваш голос?

– Не совсем мой.

Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я обычно смотрю футбол без звука. Они [комментаторы] несут свое понимание футбола.

Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, и они формируют представление о тебе у электората – нет смысла.

Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается личные обиды выражать... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными тиражами – мы знаем это правила.

Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда. Я похож на идиота так сильно? Я играю иногда картинки, определенные роли. Достоевский все хорошо это описал.

Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1.

И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них 8 в створ.

Лучшим был вратарь самарцев, опытный вратарь, которого я безумно уважаю, и который вслух сказал, что мы отскочили.

И закончил комментатор того матча, то лицо, которые вы вспоминали, фразой, что игра была равна.

Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух? – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в подкасте Cappuccino & Catenaccio.