  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев об обращении к Неценко в ходе матча с «Локо»: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать. Против «Крыльев» он сказал, что игра была равна»
5

Талалаев об обращении к Неценко в ходе матча с «Локо»: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать. Против «Крыльев» он сказал, что игра была равна»

Андрей Талалаев высказался про комментатора Александра Неценко.

В ходе матча между «Балтикой» и «Локомотивом» главный тренер калининградцев обратился к комментатору Александру Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!».

– Любому хорошему актеру, артисту, певцу, группе должен быть хороший разогрев, хороший ангажемент. Я знал, что качество игры «Балтики» не заставит нас краснеть в РПЛ. И понимал, что такого внимания не будет, просто хорошо играя.

Поэтому определенный фон нужно было создать. Просто говоря, что мы играем, что у нас структура, но знаю, что это не работает, участвуя в футбольных шоу десятки лет.

У каждого большого отряда, за большими армиями шел бродячий цирк, за царями, которые меняют историю, постоянно был какой-то шут.

Поэтому нужно было найти громкий голос, который может взорвать. Мы его нашли.

– Это ваш голос?

– Не совсем мой.

Понятно, что во время матча я не могу слушать, что там происходит. Я обычно смотрю футбол без звука. Они [комментаторы] несут свое понимание футбола.

Поэтому входить в обиды с людьми, с которыми ты взаимодействуешь, и они формируют представление о тебе у электората – нет смысла.

Но когда человек на протяжении многих лет не прибавляет в понимании футбола, несмотря на насмотренность, и пытается личные обиды выражать... Ты обижаешь журналиста один раз, а он потом мстит тебе всю жизнь миллионными тиражами – мы знаем это правила.

Но если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать всегда. Я похож на идиота так сильно? Я играю иногда картинки, определенные роли. Достоевский все хорошо это описал.

Конечно, я не слушал и не смотрел. Он комментировал перед этим наш матч с «Крыльями Советов». Мы сыграли вничью 1:1.

И было глубокое расстройство внутри, потому что мы не добыли очки в игре, где забили чистый гол, его не засчитали, мы попали в штангу два раза, мы имели около 20 ударов, из них 8 в створ.

Лучшим был вратарь самарцев, опытный вратарь, которого я безумно уважаю, и который вслух сказал, что мы отскочили.

И закончил комментатор того матча, то лицо, которые вы вспоминали, фразой, что игра была равна.

Насколько нужно быть глубоко погруженным и понимать футбол, чтобы высказать это вслух? – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в подкасте Cappuccino & Catenaccio.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69792 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cappuccino & Catenaccio
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoАлександр Неценко
logoпремьер-лига Россия
брань
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
425 минут назад
«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
636 минут назад
Леони пропустит до года из-за разрыва «крестов», сообщил Слот. Кьезу внесут в заявку ЛЧ
1237 минут назад
Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»
3244 минуты назад
Трамп допустил перенос матчей ЧМ-2026 из городов США, если в них будет небезопасно: «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы»
61сегодня, 08:17
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
78сегодня, 08:16
Сегодня празднуют всемирный День встреч со старыми друзьями. DevOps-инженера мы ждем так же сильно, как и таких встреч!
сегодня, 08:00Вакансия
Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
49сегодня, 07:09
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
1сегодня, 06:44
Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости
33сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
431 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
140 минут назад
Рамос о Бускетсе: «Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников. Ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем»
450 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
53 минуты назад
Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам
1сегодня, 08:30
«Странно, когда живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Директор «Пари НН» перед домашним матчем Кубка с красно-белыми
24сегодня, 07:58
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», начало в 13:00
1сегодня, 07:58
Защитника «Сочи» Литвинова чаще всех проверяли на допинг в 2025-м. Акинфеева, Кривцова и Сергеева – по 2 раза
3сегодня, 07:42
Мерсон о «Челси»: «Не могу поверить, что они не купили вратаря. Можете назвать команду, которая выиграла важные турниры без хорошего голкипера?»
27сегодня, 07:27
Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»
6сегодня, 06:22