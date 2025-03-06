«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании – 5:0. «Блауграна» выиграла все 17 класико с общим счетом 63:6
«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании.
Эва Пайор отметилась хет-триком, каталонская команда одержала победу со счетом 5:0 в первом полуфинальном матче.
Женское класико прошло в 17-й раз в истории. «Барселона» выиграла все матчи, общий счет – 63:6.
Ответная игра в Кубке Испании пройдет 12 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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