«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании – 5:0. «Блауграна» выиграла все 17 класико с общим счетом 63:6

«Барселона» разгромила «Реал» в женском Кубке Испании.

Эва Пайор отметилась хет-триком, каталонская команда одержала победу со счетом 5:0 в первом полуфинальном матче.

Женское класико прошло в 17-й раз в истории. «Барселона » выиграла все матчи, общий счет – 63:6.

Ответная игра в Кубке Испании пройдет 12 марта.