Шнякин о вождении: «Четыре машины подряд повернули в мой ряд без поворотника, включая блюстителей порядка. Бешусь, жуткий триггер для меня»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин раскритиковал поведение автомобилистов в Москве.
«Только что наблюдал рекорд дорожного искусства. Ну, рекорд за десятилетие моего водительского опыта.
ЧЕТЫРЕ подряд машины повернули в мой ряд без включенного поворотника. В том числе машина блюстителей, так сказать, порядка. Еще запасная дочь на заднем, не выругаешься :(
Поворот без подмигивания – жуткий триггер для меня. Бешусь. А тут покер разом. Кстати, случилось все это прямо напротив стадиона «Динамо». Еще не знаю, как связать, но пусть будет.
Ведите себя хорошо на дорогах, приятного вечера пятницы», – написал Шнякин.
