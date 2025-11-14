Агент Захаряна об интересе «ПСЖ»: «Как могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет»
Агент Арсена Захаряна: нет информации об интересе «ПСЖ».
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, дал комментарий относительно информации о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».
Отмечалось, что французский клуб рассматривает возможность подписания хавбека.
«Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью.
Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет», – сказал Геннадий Голубин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
