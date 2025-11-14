Агент Захаряна об интересе «ПСЖ»: «Как могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет»

Агент Арсена Захаряна: нет информации об интересе «ПСЖ».

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , дал комментарий относительно информации о возможном переходе футболиста в «ПСЖ ».

Отмечалось, что французский клуб рассматривает возможность подписания хавбека.

«Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью.

Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного телеграм‑канала? У нас такой информации нет», – сказал Геннадий Голубин .