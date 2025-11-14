«У Пиняева нет потолка. Он может в «Реале» и «Барсе» играть. Ему надо работать как папа Карло, поверить в себя». Пименов об игроке «Локо»
Пименов: Пиняев может играть в «Реале» и «Барселоне».
Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов согласился, что Сергей Пиняев находится в тени Алексея Батракова.
«Да, это потому что Пиняев травмируется, а Батраков забивает. Сергей еще раскроется, это точно.
Потолка у него нет. Может ли он играть в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити»? Да, Сергей может играть на высоком уровне, и даже в таких командах, как «Реал» и «Барса».
Ему надо работать как папа Карло, поверить в себя. Рывок у него шикарный, дриблинг, передачу отдать может. Ему бы добавить в завершении, в последнем пасе, и тогда будет прям топ», – сказал Пименов.
В этом сезоне Мир РПЛ Пиняев провел за команду 3 матча и отличился голом.
