Ширер о «Ливерпуле» в АПЛ: «Их гонка за титулом окончена. С Салахом что-то не так: либо из-за денег за Виртца и Исака он не считает себя номером один, либо это возраст»

Алан Ширер: гонка «Ливерпуля» за титул АПЛ окончена.

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» выбыл из гонки за чемпионство в Премьер-лиге.

После 11 матчей «красные» с 18 очками занимают 8-е место в таблице АПЛ.

«Думаю, им, вероятно, придется выигрывать каждый матч до конца сезона. Не думаю, что это возможно. Поэтому, полагаю, их гонка за титулом окончена.

Мо Салах уже далеко не тот, кем он был в прошлом сезоне или каким он был раньше. Не знаю, считает ли он из-за денег, потраченных на Флориана Виртца и Александера Исака, что он больше не игрок номер один.

Определенно что-то не так: то ли возраст сказывается на нем, и он уже не так хорош, как прежде, то ли он чем-то загружен. Но мы определенно видим не того Мо Салаха, каким его видели раньше.

На самом деле, то же самое можно сказать и о большинстве игроков «Ливерпуля», – заявил Ширер в интервью Betfair.