Смолов о Жерсоне: «Не заметил чего-то выдающегося. В «Зените» все зависит от Вендела»

Федор Смолов: в «Зените» все зависит от Вендела, а не от Жерсона.

Федор Смолов оценил игру Жерсона за «Зенит». У бразильского хавбека нет результативных действий в 9 матчах РПЛ.

«Первую игру, когда он вышел на замену, он сыграл неплохо. Во всех остальных играх не заметил, что он провел их как-то выдающееся.

Все зависит от Вендела: он проводит классную игру — «Зенит» выигрывает. Проводит обычную, не знаю, то «Зенит» не выигрывает», — сказал экс-игрок сборной России в эфире шоу SMOL FM.