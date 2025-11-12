РФС обязал «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Тарасова
Палаты РФС по разрешению споров обязала «Ростов» выплатить «Зениту» задолженность за переход Александра Тарасова.
Дончане подписали 19-летнего игрока «Зенита-2» в июне, заключив с ним 5-летнее соглашение.
Также РФС применил к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
«Запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, указанного в настоящем решении, при условии, что настоящее решение не будет исполнено в полном объеме», – говорится в сообщении РФС.
Кроме того, палата по разрешению споров отказала в удовлетворении требований защитника Кирилла Гоцука в отношении «Пари НН» о взыскании задолженности по единовременному дополнительному вознаграждению.