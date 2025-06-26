«Ростов» подписал защитника «Зенита-2» Тарасова. Контракт – на 5 лет
«Ростов» подписал 19-летнего защитника «Зенита-2» Александра Тарасова.
«Александр Тарасов перешел в «Ростов» из «Зенита».
Контракт рассчитан на пять лет.
Фланговый защитник является воспитанником санкт-петербургского клуба, выступал за «Зенит-2» и молодежную команду.
Приветствуем в «Ростове» и желаем успешной игры 🤗», – говорится в сообщении ростовского клуба.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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