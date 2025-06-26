«Ростов» подписал защитника «Зенита-2» Тарасова. Контракт – на 5 лет

«Ростов» подписал 19-летнего защитника «Зенита-2» Александра Тарасова.

«Александр Тарасов перешел в «Ростов» из «Зенита ».

Контракт рассчитан на пять лет.

Фланговый защитник является воспитанником санкт-петербургского клуба, выступал за «Зенит-2 » и молодежную команду.

Приветствуем в «Ростове » и желаем успешной игры 🤗», – говорится в сообщении ростовского клуба.