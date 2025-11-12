Орлов за Личку в «Спартаке»: «Хороший тренер. «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля»
Геннадий Орлов: Личка – хороший вариант для «Спартака».
Геннадий Орлов считает, что Марцел Личка – хороший вариант для «Спартака» после отставки Деяна Станковича.
— Предположим, «Спартак» сейчас пригласит именитого иностранца, он придет и скажет, что для решения задач ему нужны игроки. А это – опять затраты. При том, что в «Спартаке» столько денег потратили в последний год! Возможно, больше всех в РПЛ.
— Фигурировала, кстати, фамилия Лички. Как вам такой вариант?
— Если он согласится, это будет хорошо. Он хороший тренер, «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля. Во-первых, Личка знает русский язык, во-вторых – его все знают, а это очень важный момент, – сказал комментатор.
