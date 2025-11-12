  • Спортс
  • Орлов за Личку в «Спартаке»: «Хороший тренер. «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля»
35

Орлов за Личку в «Спартаке»: «Хороший тренер. «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля»

Геннадий Орлов: Личка – хороший вариант для «Спартака».

Геннадий Орлов считает, что Марцел Личка – хороший вариант для «Спартака» после отставки Деяна Станковича.

— Предположим, «Спартак» сейчас пригласит именитого иностранца, он придет и скажет, что для решения задач ему нужны игроки. А это – опять затраты. При том, что в «Спартаке» столько денег потратили в последний год! Возможно, больше всех в РПЛ.

— Фигурировала, кстати, фамилия Лички. Как вам такой вариант?

— Если он согласится, это будет хорошо. Он хороший тренер, «Динамо» рано с ним распрощалось, получив взамен Карпина, а это – небо и земля. Во-первых, Личка знает русский язык, во-вторых – его все знают, а это очень важный момент, – сказал комментатор.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?19666 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМарцел Личка
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoГеннадий Орлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
