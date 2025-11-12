Мостовой об отставке Станковича: «Ничего такого, это не в первый раз в «Спартаке». Придет кто‑то другой»

Александр Мостовой: отставка Станковича – ничего такого, не в первый раз в «Спартаке».

Александр Мостовой не удивлен отставками в «Спартаке ». Во вторник красно-белые расторгли контракт с тренером Деяном Станковичем .

— Многие говорили, что все к этому идет. Я думал, что это произойдет ближе к зимней паузе, но произошло сейчас. Договорились, решили – и все.

Это не в первый раз в «Спартаке», придет кто‑то другой. За последние годы это раз 18 было.

— Этот шаг в плюс для клуба пойдет?

— Этого никто не знает. Были примеры, когда шло в плюс, было и в минус, так что ничего такого, — сказал бывший полузащитник «Спартака».