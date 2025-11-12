Мостовой об отставке Станковича: «Ничего такого, это не в первый раз в «Спартаке». Придет кто‑то другой»
Александр Мостовой не удивлен отставками в «Спартаке». Во вторник красно-белые расторгли контракт с тренером Деяном Станковичем.
— Многие говорили, что все к этому идет. Я думал, что это произойдет ближе к зимней паузе, но произошло сейчас. Договорились, решили – и все.
Это не в первый раз в «Спартаке», придет кто‑то другой. За последние годы это раз 18 было.
— Этот шаг в плюс для клуба пойдет?
— Этого никто не знает. Были примеры, когда шло в плюс, было и в минус, так что ничего такого, — сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
