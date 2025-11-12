  • Спортс
  • Наумов за Аленичева в «Спартаке»: «Бесконечные шатания по иностранцам ни к чему хорошему не приводят. Опять кого‑то из зарубежных назначат – кого не знаем и кто тренировал какие‑то «колхозы»
35

Наумов за Аленичева в «Спартаке»: «Бесконечные шатания по иностранцам ни к чему хорошему не приводят. Опять кого‑то из зарубежных назначат – кого не знаем и кто тренировал какие‑то «колхозы»

Николай Наумов: тренером «Спартака» я бы поставил Аленичева.

Николай Наумов считает, что «Спартаку» лучше подошел бы Дмитрий Аленичев, а не очередной иностранный тренер. Во вторник красно-белые уволили Деяна Станковича.

— Это было ожидаемо. Станкович так и не может справиться со своими нервами. Руководству «Спартака» это надоело. Даже когда они выиграли в Грозном, Станкович все равно устроил цирк. Все это в совокупности и сказалось.

— Кто бы теперь подошел «Спартаку» в качестве главного тренера?

— Мне кажется, что кто‑то из спартаковцев. Я бы Аленичева поставил. Эти их бесконечные шатания по иностранцам ни к чему хорошему не приводят. 

Но, думаю, опять кого‑то из иностранных тренеров назначат. Того, кого мы вообще не знаем. Кого‑то, кто тренировал какие‑то «колхозы». Они подбирают таких тренеров… Как будто они лучше наших. И я считаю, что спортивным директором должен быть россиянин, а не иностранец, — сказал бывший президент «Локомотива».

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
