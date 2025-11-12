Губерниев об отставке Станковича: «Ржу не могу. «Спартак» два раза победил, серб нащупал костяк – и увольнение! Нужно было уже давно так сделать. Это даже не цирк, а шапито дешевое»

Дмитрий Губерниев: Станковича нужно было уволить раньше.

Дмитрий Губерниев считает, что Деяна Станковича нужно было уволить раньше. «Спартак » объявил об отставке тренера во вторник.

«Это даже не цирк, а шапито дешевое. Решение очень глупое и несвоевременное. Станковича нужно было увольнять уже давно – это понимали все, кому дорог «Спартак» и кто разбирается в футболе.

Он в целом мужик нормальный, но очень эмоциональный и ведет себя временами откровенно глупо. Но дело в том, что два раза победили, и серб выставил одинаковый состав, то есть он нащупал костяк. И на тебе — увольнение!

Ребят, ну ложка дорога к обеду! Кто там решения принимает? Сейчас это выглядит абсурдом. Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу», — сказал комментатор.