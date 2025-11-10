«Балтика» попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ, считает Opta. Букмекеры уверены, что этого не случится

«Балтика» закончит сезон РПЛ в топ-5 по версии суперкомпьютера Opta.

Калининградцы идут на пятом месте в таблице Мир РПЛ с 28 очками в 15 турах при разнице голов 21:7. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги.

Суперкомпьютер дает 56% на то, что команда Андрея Талалаева попадет в топ-5 по итогам сезона. 9,5% – «Балтика» будет в топ-3, 0,8% – станет чемпионом.

Букмекеры считают иначе – на попадание калининградцев в топ-5 дают коэффициент 6.00, что соответствует вероятности в 16%.