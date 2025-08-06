«Ванкувер» объявил о трансфере Мюллера. 35-летний полузащитник ранее покинул «Баварию» свободным агентом
Томас Мюллер перешел в «Ванкувер Уайткэпс».
35-летний полузащитник ранее покинул «Баварию» в статусе свободного агента.
Немец подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона-2025, на 2026 год предусмотрена опция, согласно которой Мюллер будет зарегистрирован по «правилу назначенного игрока» (Designated Player Rule – Спортс’‘). Правило позволяет каждому клубу МЛС подписывать футболистов, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат.
«Уайткэпс» приобрели права (Discovery Priority – Спортс’‘) на Мюллера у «Цинциннати» в обмен на 200 000 долларов из распределительных средств в сезоне-2025 и на 100 000 долларов – в сезоне-2026, а также на условные 100 000 долларов в сезоне-2026.
Статистику Мюллера можно найти здесь.
Изображение: whitecapsfc.com
