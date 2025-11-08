В матчах с участием «Динамо» Махачкала забивается в среднем 1,93 гола. Это самый низкий показатель в истории чемпионата России

Махачкалинское «Динамо» – самая низовая команда в истории чемпионата России.

В субботу махачкалинцы уступили ЦСКА в 15-м туре Мир РПЛ со счетом 0:1. «Динамо» сыграло 9 матчей подряд в чемпионате с тоталом меньше 2,5 голов.

В матчах с участием махачкалинцев в среднем забивается 1.93 гола игру. Это самый низкий показатель в истории чемпионата России.

Топ-5 низовых команд выглядит так:

1. «Динамо» Мх – 1.93

2. «Уфа» – 2.04

3. «Амкар» – 2.06

4. «Сатурн» – 2.15

5. «Факел» – 2.19

