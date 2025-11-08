В матчах с участием «Динамо» Махачкала забивается в среднем 1,93 гола. Это самый низкий показатель в истории чемпионата России
Махачкалинское «Динамо» – самая низовая команда в истории чемпионата России.
В субботу махачкалинцы уступили ЦСКА в 15-м туре Мир РПЛ со счетом 0:1. «Динамо» сыграло 9 матчей подряд в чемпионате с тоталом меньше 2,5 голов.
В матчах с участием махачкалинцев в среднем забивается 1.93 гола игру. Это самый низкий показатель в истории чемпионата России.
Топ-5 низовых команд выглядит так:
1. «Динамо» Мх – 1.93
2. «Уфа» – 2.04
3. «Амкар» – 2.06
4. «Сатурн» – 2.15
5. «Факел» – 2.19
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
