  • Костомаров и Ягудин приедут в Красноярск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта
Костомаров и Ягудин приедут в Красноярск на этап Гран-при в рамках благотворительного проекта

На всероссийских соревнованиях «Гран-При России – Красноярье» зрителей ждет не только захватывающая спортивная борьба, но и масса событий за пределами льда. 

Второй этап в Красноярске посетит олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы в танцах на льду Роман Костомаров. Визит знаменитого фигуриста состоится в рамках благотворительной программы ДоброFON, амбассадором которой он является.

Мероприятие станет частью масштабного проекта «Стихии фигурного катания», включающего также передвижной музей. Экспозиция, посвященная истории дисциплинэтого изящного вида спорта, в Красноярске предложит гостям уникальную возможность проследить путь развития танцев на льду, чтобы зрители могли болеть за любимых спортсменов с еще большим пониманием. Она расположится в фойе «Кристалл-Арены» у 9-10 сектора.

В зоне «Стихий» Роман Костомаров встретится с поклонниками 2 ноября – начало фотосессии с легендой танцев на льду запланировано на 17:30.

Организаторы подготовили для гостей эксклюзивные подарки и другие сюрпризы, впрограмме также две автограф-сессии:

▪ 2 ноября, 19:15 – с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы, амбассадором ДоброFON Алексеем Ягудиным;
▪ 3 ноября, 17:30 – с победителями первого этапа Гран-при России в Магнитогорске Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

Важной частью праздника станет благотворительность. ДоброFON направит 500 000 рублей в фонд «Добро24.ру», поддерживающий детей и молодых людей Сибирского Федерального округа в борьбе с тяжелыми недугами. Каждый зритель тоже сможет внести свой вклад, приобретая за пожертвование плюшевых добромишек, средства от продажикоторых пойдут на помощь подопечным фонда.

