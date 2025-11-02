Ван Дейк о критике лидеров «Ливерпуля» от Руни: «Его замечания поверхностны, в прошлом году его не было слышно. При неудачах в капитане и тренере неизбежно будут сомневаться – в таком мире мы живем»

Вирджил ван Дейк: не слышал критики «Ливерпуля» от Руни в прошлом году.

Вирджил ван Дейк ответил на критику лидеров «Ливерпуля» со стороны Уэйна Руни.

«Я не слышал его в прошлом году. Меня это не задевает. Конкретно об этом игроке, который, несомненно, является легендой и значимой фигурой в мире футбола, вдохновившей многих, я могу сказать только хорошее, но его критику я бы назвал слегка поверхностной. Это мое личное мнение.

Думаю, это забавно, не так ли? В прошлом году мы не слышали ничего подобного, потому что, очевидно, все складывалось здорово, нас считали лидерами, а в этом сезоне, когда последние пару недель дела идут не так хорошо, как нам бы хотелось бы, мы не выполняем свою работу должным образом.

Так мы и живем. Мы чувствуем ответственность. Мы хотим подавать пример. Конечно, в данном случае я могу говорить только за себя. Я знаю, что я капитан, и что если у нас будут не лучшие результаты или не очень удачные матчи, то, безусловно, во мне и в тренере будут сомневаться. Это неизбежно.

Я хочу играть не для себя, а для команды, для клуба. Именно это я и делал все эти годы. Я хочу побеждать везде, особенно на поле, и мне очень повезло одержать много побед, особенно здесь, дома. И в трудные моменты я стараюсь помогать своим товарищам по команде. Я стараюсь ставить их интересы выше своих и хочу, чтобы они играли как можно лучше, а потом, когда дела идут не очень хорошо, – таков мир, в котором мы живем, – люди задают множество вопросов, особенно когда вы проигрываете», – сказал капитан «Ливерпуля ».