0

Ван Бастен раскритиковал игру «Аякса» против «Марселя» (0:4): «Никакой организации, полный хаос, зачем они идут в высокий прессинг?». Снейдер согласился: «Против вас ведь не дилетанты»

Марко ван Бастен и Уэсли Снейдер раскритиковали «Аякс» в матче с «Марселем».

Амстердамский клуб разгромно уступил «Марселю» на выезде в матче Лиги чемпионов (0:4). Уже после первого тайма счет был 3:0 в пользу хозяев. 

«Это то, чего мы опасались, но мы не надеялись что с самого начала будет полнейший хаос. Я не вижу никакой организации, сплошное безумие: они идут в высокий прессинг, играют один в один, но зачем? С первой минуты они играли нараспашку. Самоубийственная тактика.

Ехать в Марсель и с первой минуты играть один в один… Да, это смело, но безрассудно», – заявил в перерыве экс-нападающий сборной Нидерландов ван Бастен в эфире Ziggo Sport. 

«Две передачи, и они уже у ворот. Везде образуются пары игроков – меня это ужасно раздражает. На таком уровне это недопустимо. Один пас вперед – и ты уже пройден. Им даже не нужно страховать друг друга, ведь каждый держит только своего игрока.

Так игроки оказываются на позициях, где они не должны находиться. Потому что они не садятся назад. При втором голе – просто откатись назад. Они продолжают идти в высокий прессинг, но при этом не владеют мячом. Если уж ты все равно хочешь играть так, делай это с умом – против вас ведь не дилетанты. Игор Пайшао пришел из «Фейеноорда», парень уже закален. Это нужно понимать.

При третьем голе Вейндал реагирует слишком поздно. Он вообще не должен позволять правому вингеру пройти себя. Он должен реагировать намного быстрее. Что за сони», – высказался экс-хавбек «Интера» Снейдер

Ван Бастен продолжил: «Нужно мыслить оборонительно, но Вейндал этому не обучен. Он этого не делает и не умеет. У него очень много недостатков».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Vi
logoАякс
logoтактика
logoИгор Пайшао
logoОуэн Вейндал
logoлига 1 Франция
logoМарко ван Бастен
logoМарсель
logoУэсли Снейдер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Нидерланды
logoДжонни Хейтинга
