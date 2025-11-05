«Пари НН» принимает «Рубин». Нижегородцы, приходите на домашний матч против казанцев!

В 15-м туре Мир РПЛ «Пари НН» сыграет с «Рубином».

Матч пройдет в субботу, 8 ноября, в 16:30 на стадионе «Совкомбанк Арена».

По итогам 14 туров «Пари НН» идут 16-м месте в турнирной таблице, набрав семь очков. Казанцы же расположились на седьмой строчке, имея 19 очков в активе. Нижегородцам нужна ваша поддержка в игре против «Рубина»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .