«Вулверхэмптон» уволил Перейру. У клуба нет побед в 10 турах АПЛ – 8 поражений и 2 ничьих

«Вулверхэмптон» расстался с главным тренером.

«Вулверхэмптон» уволил Витора Перейру с поста главного тренера.

В субботу команда под руководством португальца уступила «Фулхэму » (0:3) в 10-м туре АПЛ .

Daily Mail отмечает , что это поражение заставило председателя правления клуба Джеффа Ши принять решение об увольнении тренера, несмотря на недавние слова о его поддержке.

У «Вулвс» нет ни одной победы в этом сезоне чемпионата Англии. Всего на счету клуба восемь поражений и две ничьих. Набрав 2 очка, «волки» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Перейра работал в клубе с декабря прошлого года. В минувшем сезоне команда заняла 16-е место в Премьер-лиге.

В следующем матче, 8 ноября, «Вулверхэмптон » сыграет на выезде с «Челси».