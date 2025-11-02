У «Фенербахче» Тедеско 6 побед и ничья в 7 последних матчах – сегодня 3:2 с «Бешикташем»
«Фенербахче» Доменико Тедеско не проигрывает 7 матчей подряд.
У «Фенербахче» шесть побед и одна ничья в 7 последних матчах во всех турнирах.
Команда под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско обыграла «Бешикташ» в 11-м туре чемпионата Турции (3:2).
Поражений у «Фенербахче» нет с 24 сентября (1:3 с «Динамо» Загреб в Лиге Европы).
Месяц назад сообщалось, что Тедеско могут уволить на фоне неудачного старта. В октябре руководство клуба передумало.
«Фенербахче» идет на 2-м месте в таблице турецкой Суперлиги с 25 очками. Отставание от «Галатасарая» – 4 балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
