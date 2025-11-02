Сперцян с 8.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Краснодар» – «Спартак», у «Барко – 7.7, у Кордобы – 7.6, у Угальде – 5.6. Солари с оценкой 5.4 – худший
Эдуард Сперцян получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в матче 14-го тура Мир РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (2:1) Полузащитник «быков» заработал 8.1 балла.
Худшая оценка в «Краснодаре» у Дугласа Аугусто, получившего красную карточку на 95-й (6.0).
В «Спартаке» лучшим стал Эсекиэль Барко (7.7). Самая низкая оценка у форварда красно-белых Пабло Солари (5.4).
Оценки «Краснодара»: Станислав Агкацев (6.9), Лукас Оласа (7.9), Диего Коста (6.6), Витор Тормена (6.8), Сергей Петров (6.9), Дуглас Аугусто (6.0), Александр Черников (7.7), Виктор Са (6.8), Эдуард Сперцян (8.1), Жоау Батчи (6.6), Джон Кордоба (7.6).
Оценки «Спартака»: Александр Максименко (5.9), Игорь Дмитриев (7.4), Руслан Литвинов (7.0), Кристофер Ву (6.6), Даниил Денисов (6.8), Наиль Умяров (6.6), Кристофер Мартинс (6.5), Жедсон Фернандеш (6.7), Эсекиэль Барко (7.7), Пабло Солари (5.4), Манфред Угальде (5.6).