У «Краснодара» прервалась серия из 6 матчей без пропущенных голов – сегодня 2:1 со «Спартаком». До этого команда Мусаева пропускала от «Зенита» в сентябре
У «Краснодара» прервалась 6-матчевая серия без пропущенных голов.
В воскресенье команда под руководством Мурада Мусаева обыграла «Спартака» (2:1) в домашнем матче Мир РПЛ.
Таким образом, «Краснодар» пропустил гол впервые за 7 матчей во всех турнирах. Ранее «быки» пропускали в матче с «Зенитом» (0:2) в 9-м туре РПЛ 21 сентября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
