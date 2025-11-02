  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Краснодара» прервалась серия из 6 матчей без пропущенных голов – сегодня 2:1 со «Спартаком». До этого команда Мусаева пропускала от «Зенита» в сентябре
5

У «Краснодара» прервалась серия из 6 матчей без пропущенных голов – сегодня 2:1 со «Спартаком». До этого команда Мусаева пропускала от «Зенита» в сентябре

У «Краснодара» прервалась 6-матчевая серия без пропущенных голов.

В воскресенье команда под руководством Мурада Мусаева обыграла «Спартака» (2:1) в домашнем матче Мир РПЛ

Таким образом, «Краснодар» пропустил гол впервые за 7 матчей во всех турнирах. Ранее «быки» пропускали в матче с «Зенитом» (0:2) в 9-м туре РПЛ 21 сентября. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о влиятельности тренеров: «Семак – шесть раз чемпион страны, Мусаев – молодой тренер стал чемпионом, обыграв топ-клубы. А Карпин разве что-то выиграл? Надо сначала добиться успеха»
31 октября, 21:56
Групповой этап Кубка России – ожидания и реальность. Все топы в плей-офф, «Оренбург» и «Махачкала» удивили
24 октября, 12:00
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» победил «Балтику», «Краснодар» разгромил «Сочи»
23 октября, 20:01
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Эспаньол» проиграл «Алавесу» в гостях
только что
Станкович про 1:2: «Краснодар» провел боевой матч, вынуждал нас часто ошибаться, счет на табло. Второй пропущенный гол обескуражил «Спартак»
6 минут назад
«Милан» – «Рома». Леау, Нкунку и Дибала играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
14 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Ромы», «Парма» проиграла «Болонье», «Интер» победил «Верону» в гостях
14 минут назад
У «Фенербахче» Тедеско 6 побед и ничья в 7 последних матчах – сегодня 3:2 с «Бешикташем»
15 минут назад
«Реал» лидирует в Ла Лиге с 30 очками, «Барселона» отстает на 5 баллов, «Вильярреал» – на 7, «Атлетико» – на 8
18 минут назад
Кордоба недоволен судейством со «Спартаком»: «Защитник сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую. У меня первое нарушение – и первая карточка»
27 минут назад
Мусаев о 2:1 со «Спартаком»: «Война на поле шла с первых минут, эмоции захлестывали. «Краснодару» нельзя было позволять два удаления на ровном месте в концовке»
33 минуты назад
«Барселона» обыграла «Эльче» – 3:1. Рэшфорд, Ферран и Ямаль забили, у Фермина 2 ассиста
34 минуты назад
У Рэшфорда 6+5 в 14 матчах за «Барселону». Маркус забил «Эльче»
36 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели»
12 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встречается с «Брестом», «Лилль» победил «Анже», «Ренн» разгромил «Страсбур»
14 минут назадLive
Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд»
22 минуты назад
Девять человек застали в «Барселоне» и Педри, и Хави. Сколько назовете?
30 минут назадТесты и игры
Литвинов – резервному судье матча с «Краснодаром»: «У тебя свои правила, у главного свои»
40 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» против «Фенербахче»
58 минут назадLive
У «Спартака» 2 поражения, 2 победы и ничья в 5 последних матчах. Дальше – «Локомотив»
сегодня, 18:59
У «Сити» 4 победы и поражение от «Виллы» в 5 последних матчах в АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»
сегодня, 18:41
«Манчестер Сити» победил «Борнмут» – 3:1. Холанд сделал дубль с передач Шерки, Доннарумма ошибся на выходе при голе Адамса
сегодня, 18:29
«Барселона» пропускает в 8 матчах подряд – 13 голов за этот отрезок
сегодня, 18:27