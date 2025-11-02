  • Спортс
У «Краснодара» 14 побед, 2 ничьих и 1 поражение в 17 последних матчах. Дальше – «Оренбург» в плей-офф Кубка

«Краснодар» не проигрывает 7 матчей подряд.

«Краснодар» проиграл лишь 1 из 17 последних матчей.

Сегодня команда Мурада Мусаева обыграла «Спартак» со счетом 2:1 в домашней игре 14-го тура Мир РПЛ.

В 17 последних матчах «Краснодар» одержал 14 побед, в том числе над «Динамо» в серии пенальти (0:0, пен. 4:2) в рамках Фонбет Кубка России, дважды сыграл вничью и уступил «Зениту» (0:2). 

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. 5 ноября «быки» сыграют с «Оренбургом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, а 9 ноября – с «Балтикой» в РПЛ.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
