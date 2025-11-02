У «Спартака» нет побед в РПЛ над соперниками из топ-6. Красно-белые проиграли «Краснодару», «Локомотиву» и ЦСКА, с «Динамо» и «Зенитом» сыграли вничью
«Спартак» не побеждает топ-соперников в Мир РПЛ.
Команда Деяна Станковича проиграла «Краснодару» в 14-м туре чемпионата (1:2). Таким образом, «Спартак» в этом сезоне уже по разу встретился со всеми соперниками из топ-6.
Красно-белые проиграли ЦСКА (2:3) и «Локомотиву» (2:4), а также сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и московским «Динамо» (2:2).
«Краснодар» и «Спартак» обмениваются победами на Юге. И почти не играют вничью
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ставки на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости