Лепехин о «Зените»: «Легкие победы были 2-3 года назад, теперь их нет. Важно, что обыграли «Краснодар» и «Локомотив», иначе было бы сложно находиться рядом с 1-м местом»

Константин Лепехин: легкие победы у «Зенита» были 2-3 года назад.

Константин Лепехин высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ

«Какие впечатления от матча? Очень важная победа, конечно. Не скажу, что она была простой, но все же «Зенит» победил заслуженно. Если смотреть на количество созданных моментов, то «Зенит» мог победить и проще.

В концовке игры «Локомотив» придавил «Зенит». Казалось, что гости давят, но реальных моментов все же не удавалось «Локомотиву» создать. Если бы в первом тайме «Зенит» реализовал хотя бы половину своих моментов, то игра бы проще прошла с психологической точки зрения.

Очень важно, что «Зенит» обыграл «Краснодар» и «Локомотив», иначе было бы сложно сейчас так близко находиться от первого места. Понятно уже всем, что легких матчей у «Зенита» в РПЛ не будет. Легкие победы были два-три года назад, теперь их нет», – сказал бывший защитник «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
Константин Лепехин
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
