Лепехин о «Зените»: «Легкие победы были 2-3 года назад, теперь их нет. Важно, что обыграли «Краснодар» и «Локомотив», иначе было бы сложно находиться рядом с 1-м местом»

Константин Лепехин: легкие победы у «Зенита» были 2-3 года назад.

Константин Лепехин высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом » (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ .

«Какие впечатления от матча? Очень важная победа, конечно. Не скажу, что она была простой, но все же «Зенит» победил заслуженно. Если смотреть на количество созданных моментов, то «Зенит» мог победить и проще.

В концовке игры «Локомотив» придавил «Зенит». Казалось, что гости давят, но реальных моментов все же не удавалось «Локомотиву» создать. Если бы в первом тайме «Зенит» реализовал хотя бы половину своих моментов, то игра бы проще прошла с психологической точки зрения.

Очень важно, что «Зенит» обыграл «Краснодар» и «Локомотив», иначе было бы сложно сейчас так близко находиться от первого места. Понятно уже всем, что легких матчей у «Зенита» в РПЛ не будет. Легкие победы были два-три года назад, теперь их нет», – сказал бывший защитник «Зенита ».