Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира

Всего 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира.

Обладателем приза от France Football в этом году стал Усман Дембеле . Вместе с «ПСЖ » он в 2025-м выиграл Лигу чемпионов, а с Францией победил на ЧМ-2018 .

Также в список входят Бобби Чарльтон, Герд Мюллер , Франц Беккенбауэр, Паоло Росси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо, Кака и Лионель Месси.