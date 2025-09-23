Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
Всего 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира.
Обладателем приза от France Football в этом году стал Усман Дембеле. Вместе с «ПСЖ» он в 2025-м выиграл Лигу чемпионов, а с Францией победил на ЧМ-2018.
Также в список входят Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Паоло Росси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо, Кака и Лионель Месси.
