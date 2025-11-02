Миятович о «Реале»: «Мбаппе и Гюлер станут очень важным дуэтом для клуба – они отлично взаимодействуют. Винисиус выйдет в старте против «Ливерпуля»

Миятович: Мбаппе и Гюлер станут очень важным дуэтом для «Реала».

Предраг Миятович высказался об игре Килиана Мбаппе , Арды Гюлера и Винисиуса Жуниора за «Реал Мадрид ».

О Мбаппе

«Это нечто. В начале сезона у него были некоторые трудности, но он нашел свой ритм. Жаль, что он не выиграл ни одного командного титула [в 2025 году], но этот сезон будет другим.

Гюлер отлично с ним взаимодействует, у него прекрасная левая нога, он всегда ищет Килиана. Они станут очень важным дуэтом для «Реала».

О Винисиусе Жуонире в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

«Судя по тому, что я видел в последних матчах, и сегодняшним заменам, думаю, он выйдет в стартовом составе. Хаби [Алонсо], конечно, любит делать замены и предусматривать варианты, но я думаю, что он выйдет в старте», – сказал бывший игрок и директор «Реала».

Мадридцы во вторник в гостях сыграют с мерсисайдцами в 4-м туре общего этапа ЛЧ.