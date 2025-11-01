У «Локомотива» 1 удар в створ и 0,08 xG в 1-м тайме игры с «Зенитом»

«Локомотив» нанес только один точный удар в первой половине игры с «Зенитом ».

Команды Михаила Галактионова и Сергея Семака встречаются на «Газпром Арене» в 14-м туре Мир РПЛ .

Московский клуб пробил 4 раза и попал в створ только в одном случае, xG – 0,08. На счету петербуржцев 6 ударов, точных – 3. «Зениту» удалось забить на 9-й минуте.

Также хозяева больше владели мячом (57% против 43%) и подали больше угловых (3 против 2).

«Зенит» – «Локомотив». 1:0 – Педро забил с передачи Глушенкова. Онлайн-трансляция