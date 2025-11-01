«Локомотив» пропустил в 9-м гостевом матче РПЛ подряд – от «Зенита». Это повторение клубного антирекорда
«Локомотив» повторил свой антирекорд в чемпионатах России.
«Локомотив» вновь пропустил на выезде в РПЛ.
Железнодорожники играют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в 14-м туре Премьер-лиги (0:1, перерыв).
«Локомотив» пропускает уже в 9-м выездной матче подряд в рамках Мир РПЛ. Команда Михаила Галактионова повторила клубный антирекорд, установленный в 2021-2022 годах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
