«Локомотив» пропустил в 9-м гостевом матче РПЛ подряд – от «Зенита». Это повторение клубного антирекорда

«Локомотив» повторил свой антирекорд в чемпионатах России.

«Локомотив» вновь пропустил на выезде в РПЛ.

Железнодорожники играют с «Зенитом » в Санкт-Петербурге в 14-м туре Премьер-лиги (0:1, перерыв).

«Локомотив » пропускает уже в 9-м выездной матче подряд в рамках Мир РПЛ . Команда Михаила Галактионова повторила клубный антирекорд, установленный в 2021-2022 годах.