«Аталанта» выиграла 3 из 13 матчей при Юриче, вылетевшем с «Саутгемптоном» из АПЛ в прошлом сезоне. Побед нет месяц
«Аталанта» не побеждает шесть матчей.
«Аталанта» продлила серию без побед до шести игр.
Команда Ивана Юрича сегодня уступила «Удинезе» в 10-м туре Серии А – 0:1. Ранее она пять раз подряд сыграла вничью.
В общей сложности бергамаски после ухода Джан Пьеро Гасперини с поста тренера и приглашения Ивана Юрича, вылетевшего из АПЛ с «Саутгемптоном», провели 13 игр и одержали всего 3 победы, последняя из которых была в конце сентября.
5 ноября «Аталанта» встретится с «Марселем» в Лиге чемпионов.
