«Аталанта» выиграла 3 из 13 матчей при Юриче, вылетевшем с «Саутгемптоном» из АПЛ в прошлом сезоне. Побед нет месяц

«Аталанта» не побеждает шесть матчей.

«Аталанта» продлила серию без побед до шести игр.

Команда Ивана Юрича сегодня уступила «Удинезе » в 10-м туре Серии А – 0:1. Ранее она пять раз подряд сыграла вничью.

В общей сложности бергамаски после ухода Джан Пьеро Гасперини с поста тренера и приглашения Ивана Юрича, вылетевшего из АПЛ с «Саутгемптоном », провели 13 игр и одержали всего 3 победы, последняя из которых была в конце сентября.

5 ноября «Аталанта » встретится с «Марселем» в Лиге чемпионов.

