Экс-вратарь «Знамени Труда» Заборовский ел подорожник: «Он помогал справляться с одышкой. Бабушка делала масло из мухоморов со спиртом – помогало от ушибов, ссадин, синяков»
Экс-вратарь «Знамени Труда» рассказал, как применял народную медицину.
– Чтобы восстановить легкое, ты трижды в день ел подорожник – по совету бабушки. И продолжаешь?
– Перестал. В Москве эта тема меня отпустила. Но до недавних пор ел – даже зимой, с медом. Просто сказка! Подорожник и правда помогал справляться с одышкой.
– Еще пользовался народными средствами?
– Бабушка сушила мухоморы, смешивала со спиртом – получалось что-то вроде масла. Помогало от ушибов, ссадин, синяков. Болит колено, попрошу намазать – и через два дня как новенький, – сказал экс-игрок «Знамени Труда» Иван Заборовский, выступающий за медиафутбольный «Титан».
Экс-вратарь «Знамени Труда» Заборовский о попадании молнии: «Крестик меня спас, поглотил удар. Один из ожогов был в его форме. Цепочка расплавилась, а крестик хранится в святой воде»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
