Экс-вратарь «Знамени Труда» рассказал, как применял народную медицину.

– Чтобы восстановить легкое, ты трижды в день ел подорожник – по совету бабушки. И продолжаешь?

– Перестал. В Москве эта тема меня отпустила. Но до недавних пор ел – даже зимой, с медом. Просто сказка! Подорожник и правда помогал справляться с одышкой.

– Еще пользовался народными средствами?

– Бабушка сушила мухоморы, смешивала со спиртом – получалось что-то вроде масла. Помогало от ушибов, ссадин, синяков. Болит колено, попрошу намазать – и через два дня как новенький, – сказал экс-игрок «Знамени Труда» Иван Заборовский, выступающий за медиафутбольный «Титан».

