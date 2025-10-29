«Ювентус» прервал 8-матчевую серию без побед в первой же игре после увольнения Тудора

«Ювентус» прервал серию без побед.

Туринцы, в начале недели уволившие Игора Тудора , сегодня обыграли «Удинезе » (3:1) в 9-м туре Серии А.

В предыдущих восьми матчах «бьянконери» потерпели три поражения подряд и пять раз подряд сыграли вничью. Выиграть не удавалось больше месяца – с 13 сентября.

1 ноября «Ювентус» встретится с «Кремонезе».

«Ювентус» уволил Тудора после 8-матчевой серии без побед