Бабич пропустит не менее 6-8 месяцев. Защитник «Спартака» порвал «кресты» и перенес операцию
Срджан Бабич пропустит как минимум полгода из-за травмы.
Напомним, защитник красно-белых повредил колено во время матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1) и был заменен на 10-й минуте. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Вчера серб перенес операцию.
Футбольный союз Сербии сообщил, что восстановление игрока займет не менее 6-8 месяцев.
В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич провел 10 игр. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Футбольного союза Сербии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости