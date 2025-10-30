Бабич пропустит не менее 6-8 месяцев. Защитник «Спартака» порвал «кресты» и перенес операцию

Срджан Бабич пропустит как минимум полгода из-за травмы.

Напомним, защитник красно-белых повредил колено во время матча с «Ростовом» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1) и был заменен на 10-й минуте. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки . Вчера серб перенес операцию.

Футбольный союз Сербии сообщил, что восстановление игрока займет не менее 6-8 месяцев.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бабич провел 10 игр. Подробную статистику игрока можно найти здесь .