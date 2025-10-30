Скоулз об «Арсенале»: «После 9 матчей нет мысли: «Они выиграют лигу». Смотря на «Ливерпуль» или «Сити» раньше, я думал: «Господи, какая хорошая команда»
«После девяти матчей в каждом сезоне, вы, вероятно, видели игру, после которой думали: «Они выиграют лигу». Я до сих пор не думаю, что видел подобное от «Арсенала» или кого-либо еще.
Думаю, ближе всего к этому «канониры» были в выездном матче с «Ньюкаслом» (2:1) – там, по-моему, они были очень хороши. Не то чтобы я не впечатлен. Оборона впечатляет, да, но я все еще не думаю, что это будет работать дальше.
Мы видели игру «Ливерпуля» в последние пару лет. Помню, как в прошлом году смотрел «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед». Я думал: «Господи, какая хорошая команда». Конечно, «Юнайтед» был не в лучшей форме.
Смотря на «Ман Сити» последние четыре года, я думал: «Черт возьми, какая это хорошая команда»», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте The Good, The Bad & The Football.
После 9 матчей «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.