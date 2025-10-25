11

У Головина нет голов за «Монако» с января 2025-го, голевых пасов – с ноября 2024-го

Александр Головин с января не может забить за «Монако».

Полузащитник принял участие в игре с «Тулузой» (1:0) в 9-м туре Лиги 1, но результативными действиями не отметился.

Россиянин в последний раз забивал за монегасков 25 января. Голевых передач в составе клуба нет с ноября 2024 года.

В этом году хавбек сыграл за «Монако» 15 раз. Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?6400 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлександр Головин
logoпремьер-лига Россия
logoМонако
logoТулуза
logoСборная России по футболу
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин вернулся в общую группу «Монако» после травмы. Хавбек готовится к матчу с «Анже»
15 октября, 17:34
Александр Мостовой: «За Батракова дадут больше, чем «Монако» заплатило за Головина. Алексей стоил бы 50 млн, если бы играл в ЛЧ»
12 октября, 13:38
Божинов про Головина: «Мог бы играть за «Ман Сити», почему нет? Когда изменится политическая ситуация»
11 октября, 12:50
Главные новости
«Брентфорд» – «Ливерпуль». 3:2 – Салах забил. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Криштиану Роналду: «Рад забить 950-й гол и помочь «Аль-Насру»! Всегда жажду большего!»
7 минут назад
В ворота «Ливерпуля» назначили пенальти после ВАР за фол ван Дейка на Уаттара на линии штрафной. Игор Тиаго забил
21 минуту назадФото
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Интер», «Аталанта» и «Кремонезе» сыграли вничью, «Ювентус» встретится с «Лацио» в воскресенье
24 минуты назад
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет
25 минут назад
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»
35 минут назад
Лапорта про ТВ «Реала»: «Соперник создал нездоровую атмосферу вокруг судей. Но «Барселона» не будет строить из себя жертву, а постарается снова победить на «Бернабеу»
38 минут назад
«Аль-Наср» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 34:3. Команда Роналду и Жезуша лидирует в лиге Саудовской Аравии с 18 очками в 6 турах
44 минуты назад
40-летний Роналду забил 12 голов в 12 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию
52 минуты назад
Лукин о стычке Глебова и Рассказова: «Неправильно пихать пацана в два раза меньше. Никому не позволю толкать нашего игрока»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» об отказе Боатенга от стажировки в клубе: «Джером не хочет, чтобы клуб пострадал из-за текущих спорных обсуждений, связанных с его персоной»
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» уступил «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
сегодня, 19:02Live
38-летний Варди забил впервые после ухода из «Лестера» – в 3-й игре за «Кремонезе»
15 минут назад
Кубарси про соцсети: «Не стоит придавать им большое значение. Телефон для меня – способ скоротать время, посмотреть то, что мне интересно»
18 минут назад
Главный арбитр матча «Ливерпуль» – «Брентфорд» Хупер травмировался. В перерыве его заменил резервный судья Робинсон
30 минут назад
Челестини о судействе после 1:0 с «Крыльями»: «Не комментирую. Мне без разницы, что делает арбитр, это не моя работа»
58 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Хазем», «Аль-Кадисия» Ретеги не забила «Аль-Охдуду»
сегодня, 19:59
Боатенг отказался от стажировки в «Баварии» на фоне протеста фанатов: «После обсуждений, связанных с моей персоной, я решил сосредоточиться на своих направлениях»
сегодня, 19:53
Тороп о пропущенном голе после удара Воробьева от углового флага: «Ошибся, главное – легче относиться к этому. Все поддержали меня. Окружение сделало так, чтобы я не смотрел комментарии»
сегодня, 19:30
Киву про 1:3 с «Наполи»: «Игроки «Интера» потратили много энергии на споры со скамейкой соперника, когда нужно было сохранять концентрацию. Но 1-й тайм был прекрасен, мы доминировали»
сегодня, 19:13