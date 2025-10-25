У Головина нет голов за «Монако» с января 2025-го, голевых пасов – с ноября 2024-го

Александр Головин с января не может забить за «Монако».

Полузащитник принял участие в игре с «Тулузой» (1:0) в 9-м туре Лиги 1, но результативными действиями не отметился.

Россиянин в последний раз забивал за монегасков 25 января. Голевых передач в составе клуба нет с ноября 2024 года.

В этом году хавбек сыграл за «Монако» 15 раз. Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь .