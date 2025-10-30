«Бавария» забила «Кельну» из офсайда, вероятно – Диас мог быть вне игры в момент удара Станишича. ВАР не используется во 2-м раунде Кубка Германии
«Бавария» забила первый гол «Кельну» из офсайда.
Команда Венсана Компани играет в гостях с «Кельном» (2:1, второй тайм) во 2-м раунде Кубка Германии.
Вингер Луис Диас отличился на 36-й минуте. До этого вратарь Рон-Роберт Цилер парировал удар Йосипа Станишича, но не сумел отбить далеко. Находившийся перед воротами Диас занес мяч в сетку.
В момент удара Станишича у колумбийца, вероятно, был небольшой офсайд. Однако Бригада арбитра Тобиаса Вельца не отреагировала на этот момент.
Стоит отметить, что в этом раунде Кубка Германии не используется ВАР.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports 1
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Kicker
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости