«Бавария» забила «Кельну» из офсайда, вероятно – Диас мог быть вне игры в момент удара Станишича. ВАР не используется во 2-м раунде Кубка Германии

«Бавария» забила первый гол «Кельну» из офсайда.

Команда Венсана Компани играет в гостях с «Кельном » (2:1, второй тайм) во 2-м раунде Кубка Германии.

Вингер Луис Диас отличился на 36-й минуте. До этого вратарь Рон-Роберт Цилер парировал удар Йосипа Станишича , но не сумел отбить далеко. Находившийся перед воротами Диас занес мяч в сетку.

В момент удара Станишича у колумбийца, вероятно, был небольшой офсайд. Однако Бригада арбитра Тобиаса Вельца не отреагировала на этот момент.

Стоит отметить, что в этом раунде Кубка Германии не используется ВАР.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports 1