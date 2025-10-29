Альбиоль о Винисиусе в класико: «Он топ-игрок, но даже таких можно заменить. Он поймет, что должен контролировать себя, главное – признать ошибку»

Рауль Альбиоль высказался о реакции Винисиуса Жуниора на замену в класико.

Вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» (2:1) в Ла Лиге и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо . Сегодня он извинился .

«Футболист может злиться из-за замены, потому что думает, что играет хорошо... И в этот момент, под влиянием эмоций, из-за атмосферы, можно допустить ошибку. В конечном счете, главное – признать свои ошибки. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибаться. Позже он это понял и вернулся на скамейку запасных из раздевалки. Постепенно он поймет, что должен контролировать себя.

Он получает гораздо меньше игрового времени. Мы знаем, что он игрок топ-класса, но сейчас он переживает период, когда ему не хватает игрового времени, которого ему хочется. Нам нужно признать, что даже отличных игроков можно заменить», – сказал экс-защитник «Реала », ныне выступающий за «Пизу».