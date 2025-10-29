  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» может снова сыграть с «Сепаханом» – в ноябре. Товарищеский матч с иранцами пройдет на «Газпром-Арене» («СЭ»)
4

«Зенит» может снова сыграть с «Сепаханом» – в ноябре. Товарищеский матч с иранцами пройдет на «Газпром-Арене» («СЭ»)

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Сепаханом» в ноябре.

По данным «Спорт-Экспресса», игра может пройти 16 или 17 ноября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Сине-бело-голубые дважды встречались с иранской командой в 2023 году. В гостях петербуржцы уступили со счетом 0:2, а дома победили – 4:1.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoЗенит
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoСепахан
logoСпорт-Экспресс
logoвысшая лига Иран
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игонин о товарищеских играх «Зенита» с зарубежными командами: «Один из передовых клубов, который монетизирует имя. Эти матчи приносят прибыль»
10 октября, 06:59
«Зенит» не сыграет с «Овьедо» в октябрьскую паузу: «Из-за логистических барьеров организовать выезд не удалось. Продолжаем переговоры с разными командами, в том числе европейскими»
9 октября, 12:02
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в октябре во время паузы на матчи сборных (X Sports)
9 сентября, 10:12
Главные новости
«Арсенал» – первый клуб чемпионата Англии, выигравший 6 матчей за месяц без пропущенных голов
10 минут назад
Слот после 6 поражений в 7 матчах: «Ни одна из причин не оправдание, но мы играем раз в три дня, а в Кубке лиги «Ливерпуль» дает время молодежи. И состав не такой глубокий, как считается»
15 минут назад
«Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги, «Ман Сити» – с «Брентфордом», «Челси» – с «Кардифф Сити», «Ньюкасл» – с «Фулхэмом»
33 минуты назад
«Ливерпуль» пропустил в 10 матчах подряд – такого не было с 2019 года
45 минут назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Бавария» разгромила «Кельн», «Байер» обыграл «Падерборн»
47 минут назад
«Интер» выиграл 8 из 9 последних матчей, единственное поражение – в гостях у «Наполи»
57 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 6 матчей с 27 сентября – больше всех среди клубов топ-лиг
сегодня, 22:06
Головин сделал дубль в матче с «Нантом». Это первые голы хавбека за «Монако» с января
сегодня, 22:04
«Наполи» и «Рома» набрали по 21 очку в Серии А – больше всех. «Интер» и «Милан» отстают на 3 балла, «Комо» – на 5, «Ювентус» – на 6
сегодня, 21:59
«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – «Астон Вилла», «Реал» и «Ман Сити»
сегодня, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гласнер о 3:0 с «Ливерпулем»: «Не знаю, как часто удается трижды за 3 месяца обыграть чемпионов. Хороший матч «Пэлас», но не из лучших – понадобилось 15 минут, чтобы войти в игру»
25 минут назад
«Ливерпуль» проиграл 0:3 на «Энфилде» в кубковом матче впервые с 1934 года
44 минуты назад
У Гиттенса 4 (1+3) очка в 3 матчах за «Челси» после 8 игр без результативных действий. Вингера купили у «Боруссии» за 48,5+3,5 млн фунтов
57 минут назад
«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в 3 последних матчах. Побед нет больше года
59 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лорьяном», «Монако» Головина и «Нант» сыграли 5:3, «Марсель» не смог победить «Анже»
сегодня, 22:05
Кубок Испании. «Райо Вальекано» забил 6 голов «Юнкосу», «Вильярреал» – столько же «Лусене»
сегодня, 21:52
Делапа удалили в матче с «Вулверхэмптоном». Форвард «Челси» получил две желтые за 7 минут, не сыграв и получаса
сегодня, 21:46Фото
«Манчестер Сити» победил «Суонси» в Кубке лиги – 3:1. Доку, Мармуш и Шерки забили
сегодня, 21:40
«Интер» разгромил «Фиорентину» – 3:0. Чалханоглу сделал дубль, Вити получил красную
сегодня, 21:39
«Арсенал» обыграл «Брайтон» благодаря голам Сака и Нванери – 2:0
сегодня, 21:38