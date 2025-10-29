«Зенит» может снова сыграть с «Сепаханом» – в ноябре. Товарищеский матч с иранцами пройдет на «Газпром-Арене» («СЭ»)
«Зенит» может провести товарищеский матч с «Сепаханом» в ноябре.
По данным «Спорт-Экспресса», игра может пройти 16 или 17 ноября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.
Сине-бело-голубые дважды встречались с иранской командой в 2023 году. В гостях петербуржцы уступили со счетом 0:2, а дома победили – 4:1.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
