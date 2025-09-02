  • Спортс
  • Суд отклонил апелляцию Робиньо о досрочном освобождении. Экс-форвард «Реала» и «Милана» отбывает 9-летний срок за групповое изнасилование
11

Суд отклонил апелляцию Робиньо о досрочном освобождении. Экс-форвард «Реала» и «Милана» отбывает 9-летний срок за групповое изнасилование

Апелляция о досрочном освобождении Робиньо отклонена.

Напомним, в 2024 году бывший форвард «Милана» и «Реала» был приговорен к 9 годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в тюрьме Тремембе.

Как сообщает Mundo Deportivo, Верховный суд отклонил апелляцию стороны бразильца с просьбой о досрочном освобождении.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
происшествия
