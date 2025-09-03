Робиньо в тюрьме участвует в матчах убийц против насильников в качестве тренера. Число посетителей учреждения выросло на 30% из-за желания увидеть экс-игрока сборной Бразилии

Робиньо, осужденный за групповое изнасилование, тренирует футбольную команду.

В книге «Тремембе: тюрьма знаменитостей» журналист Улисес Кампбел отмечает, что обычно в бразильских исправительных учреждениях участники неофициальных игр делятся по таким критериям, как «женатые против холостых», по цвету формы или «в футболках против без футболок». Однако в Тремембе разделение основано на преступлениях.

«Они доходят до абсурда, проводя матчи вроде «Убийцы против насильников». Серьезно. И одну из этих команд тренирует Робиньо», – написал автор книги.

Кампбел считает, что присутствие известных заключенных обеспечивает другим узникам дополнительные привилегии, такие как усиленная охрана и другие преимущества, которых нет в других тюрьмах.

«Представьте, какое это преимущество – быть в тюрьме, любить футбол и тренироваться под руководством такого мастера, как Робиньо», – отметил он.

По словам автора, любопытство друзей и родственников других заключенных, желающих увидеть Робиньо, привело к увеличению числа посетителей тюрьмы.

«Удивительно, но число посетителей выросло на 30%, потому что родственники заключенных хотели увидеть Робиньо », – сообщил Улисес.

Согласно источникам, некоторые посетители стремятся сблизиться с игроком и даже просят расписаться на футболках «Сантоса ».

Напомним, экс-форвард «Реала » и «Милана » отбывает 9-летний срок за групповое изнасилование.