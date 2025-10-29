Сергей Ташуев: «В СССР травм почти не было — мы были крепкими, жили на улице, питались натурально»

Сергей Ташуев считает, что в СССР игроки были меньше подвержены травматизму.

«Любая команда Второй лиги СССР тогда соответствовала минимум Первой лиге сейчас. А лидеры Второй лиги были не слабее аутсайдеров РПЛ .

Футбол, конечно, изменился — стал быстрее, современнее, но уровень подготовки в СССР был феноменальным. Тогда и травм почти не было — мы были крепкими, жили на улице, питались натурально, постоянно двигались.

Сегодня искусственные поля, экология, питание — все другое, и травматизм выше», — сказал экс-тренер «Ахмата».