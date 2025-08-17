  • Спортс
  • Игрок барнаульского «Динамо» Могель о травме колена после сальто при праздновании: «Крутил с детства, после школы на снегу за гаражами. Опозорился перед всей Второй лигой»
Игрок барнаульского «Динамо» Могель о травме колена после сальто при праздновании: «Крутил с детства, после школы на снегу за гаражами. Опозорился перед всей Второй лигой»

Кирилл Могель прокомментировал повреждение после сальто.

11 августа форвард досрочно завершил матч Leon Второй лиги Б против «Оренбурга-2» (2:0). 

Могель решил отпраздновать гол, сделав сальто назад, но трюк не удалось выполнить успешно. Игрок неудачно упал на газон и не смог продолжить игру. Могель был заменен спустя 6 минут после выхода на поле.

Пресс-служба «Динамо» позже заявила, что у игрока диагностировали разрыв крестообразной связки, ему будут делать операцию.

– Сальто крутил с детства. После школы постоянно пробовал с друзьями на снегу за гаражами. Так и научился. 

– Кем из звезд вдохновлялся?

– Посмотрел массу видео с таким празднованием. Особенно круто выходило у Обамеянга и Нани – регулярно делали, и каждый раз выглядело офигенно! Красиво, эстетично – и не каждый так умеет.

А у меня получается. В «Динамо» регулярно исполнял на тренировках. У меня получалось, поэтому не запрещали его делать. Сильно ждал гола, чтобы все увидели празднование… На радостях потерял концентрацию и оступился. Услышал хруст. И мысли не было, что все пойдет наперекосяк.

– О чем подумал, когда приземлился?

– «Как это возможно? Я же опозорился перед стадионом и всей Второй лигой!» Думал, разбегаюсь, но не смог продолжить матч. В первые минуты думал только о позоре. Через полчаса переживал только о здоровье.

Отправился ждать результаты МРТ. Вообще не верил, что порвал кресты. Выскочила странная шишка – подумал, ушиб. МРТ разрушило надежду: разрыв передней связки, – заявил нападающий барнаульского «Динамо» Могель.

