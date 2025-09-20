Шаляпин посетил матч ЦСКА: «Ходили благословить клуб. Книги для атлетов? Для развития мозга хорошая идея, но я ни одной от сих до сих не прочитал»
Прохор Шаляпин посетил матч ЦСКА с целью благословить футбольный клуб.
Певец и финалист проекта «Фабрика звезд-6» в субботу принял участие в мероприятиях в рамках Ночи московского спорта.
– Знаем, что вы ходили на футбол. Планируете еще посещать матчи?
– Я был на матче ЦСКА. Если пригласят, то еще пойду. Я сидел в ложе такой интересной. Меня там и кормили, и поили. Замечательные условия были! Мы ходили благословить футбольный клуб.
– Как относитесь к идее министра спорта Михаила Дегтярева составить обязательный список книг для атлетов?
– Для общего развития мозга это хорошая идея. Нужно не заставлять, а рекомендовать. Но я ни одной книги от сих до сих не прочитал, – рассказал Шаляпин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
