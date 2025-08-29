Александр Мостовой: «Величайшие футболисты прочитали 2-3 книги максимум, поверьте мне. Зачем заставлять? У нас много иностранцев – что с ними делать?»

Александр Мостовой недоволен идеей навязать игрокам чтение книг.

Ранее о планах министерства спорта России по разработке перечня литературы для молодых футболистов рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Зачем это? Помимо футбола есть еще другие виды спорта. Но чем футболисты от них отличаются? Зачем им список?

У нас много иностранцев – что с ними делать? Человек хочет – будет читать, другой – не будет. Зачем заставлять?

Величайшие футболисты в мире максимум прочитали 2-3 книги, поверьте мне. Но от этого они не стали менее популярными!» – отметил бывший хавбек сборной России.