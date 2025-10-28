Карвахаль перенес артроскопию после травмы колена. Защитник «Реала» может пропустить 2-3 месяца

Даниэль Карвахаль перенес операцию после травмы колена.

«Реал» сообщил о проблемах у защитника в коленном суставе правой ноги после класико в 10-м туре Ла Лиги (2:1).

Во вторник Карвахаль успешно перенес артроскопию, передает пресс-служба мадридского клуба. В ближайшее время футболист начнет восстановление.

Отмечалось, что защитник может пропустить 2-3 месяца.

