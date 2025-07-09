Игнатов перешел в «Сочи». Контракт с экс-хавбеком «Спартака» рассчитан на три года
Михаил Игнатов перешел в «Сочи».
25-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с сочинцами. Игнатов будет выступать под 8-м номером.
Игрок покинул «Спартак» свободным агентом в это межсезонье.
Ранее из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды на сезон перешел Антон Зиньковский.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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