Игнатов перешел в «Сочи». Контракт с экс-хавбеком «Спартака» рассчитан на три года

Михаил Игнатов перешел в «Сочи».

25-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с сочинцами. Игнатов будет выступать под 8-м номером.

Игрок покинул «Спартак» свободным агентом в это межсезонье.

Ранее из «Спартака » в «Сочи » на правах аренды на сезон перешел Антон Зиньковский .