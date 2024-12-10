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Виктор Гусев о комментаторах: «Должен быть второй человек, анализирующий все. Не судил бы строго. Нынешнее поколение лучше разбирается в зарубежном футболе и многих аспектах игры»

Виктор Гусев высказался о критике в адрес футбольных комментаторов.

– Что думаете о нашумевших словах Валерия Карпина про современных комментаторов?

– Должен быть баланс. Когда есть комментатор, не гоняющий мяч, а смешащий, анализирующий, – это очень важно. Но нужен и тот, кто постоянно говорил бы о том, какой игрок сейчас с мячом.

Мне отвечают – мол, мы же не радиорепортаж. Секундочку! Ты же не знаешь, какое качество у телевизора, по которому человек смотрит матч. Ты должен создать у него ощущение, что он сидит на самом выгодном месте на стадионе. Чтобы в каждый момент «видели», кто сейчас с мячом.

Большая комментаторская ошибка – говорить: «Кто-то из армейцев неудачно выбил мяч из штрафной». Не назвать фамилию страшнее, чем перепутать игроков. Люди должны знать имя виновника. Очень легкая будет задача для комментатора – если не называть фамилии. А потом уже на это нанизывать все остальное.

– То есть вы отчасти согласны с критикой?

– Да. Рядом должен быть второй человек, анализирующий все. Такая комплексная работа. Не стал бы строго судить комментаторов. Считаю, что нынешнее поколение пошло дальше, чем предшественники. Они сейчас гораздо лучше разбираются в зарубежном футболе, тенденциях, переходах, во многих аспектах игры.

У комментаторов предыдущих поколений, о которых мы говорим как о богах, стояла задача гнать наших вперед, давать эмоции. Но это не всегда сопровождалось глубоким анализом тактики, схемы. Этого даже не требовалось. И у них не было информации, а сейчас же у ребят есть интернет под рукой, – сказал бывший комментатор Первого канала. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
logoМатч ТВ
logoСоветский спорт
logoПервый канал
телевидение
logoВиктор Гусев
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
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