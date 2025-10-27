Экс-форвард «Барсы» Салинас о класико: «Одно из худших за последние годы, победил тот, кто был менее слаб. Концовка – отвратительное зрелище, пострадал имидж обеих команд»

Хулио Салинас остался недоволен качеством игры в класико.

В воскресенье «Реал» обыграл «Барселону» (2:1) на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.

«Это было одно из худших класико за последние годы между двумя командами, которые находятся не в лучшей форме. Победил тот, кто был менее слаб. Матч ничего не дал, и «Барса» упустила шанс проявить себя на «Сантьяго Бернабеу ».

Концовка была отвратительным зрелищем, неподобающим для испанского футбола, с неподобающим отношением и провокациями с обеих сторон. Имидж обеих команд пострадал», – сказал бывший футболист «Барселоны».

